Mendelssohn Stiftung baut «Hannah Arendt»-Studentenwohnheim

Hamburg (dpa/lno) – Die Moses Mendelssohn Stiftung baut in Hamburg ein weiteres Studentenwohnheim. Es soll den Namen der jüdischen Philosophin Hannah Arendt (1906-1975) tragen, wie die Stiftung am Freitag mitteilte. Der Grundstein für das Haus mit 52 geförderten Apartments wurde am Donnerstag im Stadtteil Eimsbüttel gelegt. Das Gebäude soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden und auch über einen Veranstaltungsraum verfügen. Das Leitmotiv des Salons solle Hannah Arendts Devise «Denken ohne Geländer» sein, sagte der Vorstand der Stiftung, Prof. Julius H. Schoeps, bei der Grundsteinlegung.

Die Stiftung hat nach eigenen Angaben bereits 24 Wohngebäude in Deutschland und Österreich errichtet, die nach jüdischen Persönlichkeiten benannt sind. In Hamburg gibt es drei Häuser mit Studentenwohnungen, die die Namen des Völkerrechtlers Albrecht Mendelssohn Bartholdy, der Beiersdorf-Erbin Ebba Simon und der Komponistin Fanny Hensel tragen. Im Stadtteil Hammerbrook ist das Herbert-Weichmann-Haus in Bau. Weichmann war ein SPD-Politiker jüdischer Herkunft, der Hamburg von 1965 bis 1971 als Bürgermeister regierte.

