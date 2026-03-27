Melsungen stoppt Kiels Aufholjagd: 30:29-Erfolg für die MT

Kassel (dpa/lno) –

Nächster Rückschlag für die Bundesliga-Handballer des THW Kiel. Der deutsche Rekordmeister unterlag bei der MT Melsungen mit 29:30 (14:17). Nach der Niederlage rückt ein Champions-League-Platz für die Norddeutschen in immer weitere Ferne. Beste Werfer waren Bence Imre mit acht Toren für Kiel und Aaron Mensing mit sieben Treffern für die Gastgeber.

Beide Teams hatten zu Beginn des Spiels enorme Probleme mit der Wurfeffektivität. So waren nach mehr als sechs Minuten beim 1:1 erst zwei Treffer gefallen. Die Nordhessen fanden dann besser ins Spiel. Der frühere Flensburger Mensing stellte auf 15:12 (27.) für die MT.

Kieler Aufbäumen wird nicht belohnt

Zu Beginn der zweiten Hälfte startete Kiel dann eine Aufholjagd. Der spanische Torhüter Gonzalo Perez de Vargas war jetzt zur Stelle und traf mit einem Wurf über das ganze Feld in das leere Tor der Gastgeber zum 18:20 (35.). Hendrik Pekeler brachte den THW beim 21:20 (39.) wieder in Front.

Melsungen fing sich wieder und ging mit einer Fünf-Tore-Führung (28:23/51.) in die Schlussphase. Der THW kämpfte sich auf 28:28 (56.) heran, doch nachdem Imre mit einem Siebenmeter nur den Pfosten getroffen hatte, war das Momentum wieder auf der Seite der MT. Der Kieler Veron Nacinovic stand schon in der ersten Halbzeit mit einem Verdacht auf einen Nasenbeinbruch nicht mehr zur Verfügung.