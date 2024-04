Meister Leverkusen: Draisaitl ist nicht erfreut

Edmonton (dpa) –

Der Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft von Bayer Leverkusen hat Eishockey-Superstar und Köln-Fan Leon Draisaitl nicht unbedingt glücklich gemacht. «Geil ist anders», sagte der Profi des NHL-Teams der Edmonton Oilers in einer Video-Konferenz am Montag. «Aber sie haben es sich ganz klar verdient. Was Leverkusen unter Xabi Alonso geleistet hat, ist überragend.»

Während der gebürtige Kölner mit seiner kanadischen Mannschaft in rund einer Woche in die Playoffs in Nordamerika startet, ist sein Lieblingsclub aus der Domstadt als Tabellenvorletzter in großer Abstiegsgefahr. «Es wird unheimlich knapp», sagte Draisaitl. «Ich hoffe, dass sie noch in die Relegation kommen. Ich drücke alle Daumen, die ich habe.»