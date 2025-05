Meist trockener Wochenstart erwartet – nachts Frost möglich

In Hamburg, wie hier an der Außenalster, bleibt es in dieser Woche überwiegend trocken. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Im Norden startet die neue Woche mit trockenem und kühlem Wetter. Dabei gebe es am Montag Höchstwerte von 12 bis 15 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im südlichen Schleswig-Holstein kann es dann in der Nacht zu Dienstag zu Frost in Bodennähe kommen. Daraufhin beginne der Tag mit dichten Wolken und etwas Regen, bevor trockeneres Wetter einsetzt. Die Höchstwerte liegen demnach bei 12 Grad auf Helgoland und 16 Grad in Hamburg.

Am Mittwoch werde im Norden ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, wobei es bei Höchstwerten von 13 und 17 Grad überwiegend trocken bleibe. Dieser Trend setzt sich laut DWD am Donnerstag bei 15 bis 17 Grad im Norden Deutschlands weiter durch.