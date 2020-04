Meinertshagen: «Alle haben eine gehörige Portion Angst»

Göttingen (dpa) – Basketball-Bundesligist BG Göttingen hofft in der Corona-Krise inständig auf eine Fortsetzung der vorerst unterbrochenen Saison. «Es geht grundsätzlich ums Überleben», sagte Geschäftsführer Frank Meinertshagen am Samstag in einem Video-Interview über die Situation der BBL-Clubs. «Keiner weiß, was finanziell auf einen zukommt. Alle haben eine gehörige Portion Angst davor, dass die momentane Situation länger anhält, als wir es verkraften können.»

Ein Abbruch der Saison «wäre für uns das schwierigste Szenario», meinte der 51-Jährige. «Wenn alle Dauerkarteninhaber und alle Sponsoren entsprechende Rückforderungen stellen würden, würden wir das wohl nur schwer überleben. Denn es sind ja nicht nur wir von der Corona-Krise betroffen, sondern auch unsere Sponsoren.» Meinertshagen rechnet deshalb auch damit, dass die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Krise die Basketball-Clubs noch länger beschäftigen werden. «Dementsprechend werden höchstwahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen Teams die Etats sinken», sagte er.

