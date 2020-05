«Mein Schiff 3» verlässt Cuxhaven

Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» liegt am frühen Morgen im Hafen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Cuxhaven (dpa) – Nach einem Monat in Cuxhaven wird das Tui-Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» auf der Nordsee zwischengeparkt. Das Schiff sollte am Freitag von Vertretern der Stadt und des Landkreises verabschiedet werden und abends ablegen, wie eine Sprecherin von Tui Cruises in Hamburg sagte.

Die «Mein Schiff 3» war Ende April von den Kanaren nach Cuxhaven gekommen und hatte 2900 Crewmitglieder mitgebracht. Sie stammten von verschiedenen Schiffen der Tui-Flotte, die wegen der Corona-Pandemie stillliegt. Neun mit Corona infizierte Besatzungsmitglieder wurden an Land behandelt, Kontaktpersonen an Bord isoliert. Nach Tests wurden Rückflüge für 1900 Menschen in ihre Heimatländer organisiert, darunter nach Indonesien, nach Tunesien und in die Ukraine.

Für viele der verbliebenen 1000 Angestellten werde immer noch eine Rückflugmöglichkeit gesucht, sagte die Sprecherin. Andere sollten bis zu einem möglichen Wiederbeginn der Kreuzfahrten an Bord bleiben. Tui hat vorerst bis Mitte Juli alle Fahrten abgesagt. In der Deutschen Bucht ankern bereits zwei Tui-Schiffe. Drei harren vor Teneriffa aus, ein Schiff in der Ägäis.

Aus Bremerhaven soll am Samstag das von der Meyer-Werft für die Reederei P&O Cruises neu gebaute Kreuzfahrtschiff «Iona» für eine Testfahrt nach Rotterdam auslaufen. Dort muss die «Iona» ins Trockendock, um einen möglichen Schaden am Bugstrahlruder zu beheben. Bei einem Sturm Ende März hatte sich das Schiff losgerissen, und es war ein Seil in den Antrieb geraten, wie ein Firmensprecher sagte. Wann die «Iona» an die britische Reederei P&O Cruises übergeben wird, steht noch nicht fest.

Mitteilung Tui Cruises