Mei Semones gewinnt Nachwuchspreis des Reeperbahn-Festivals

Die Sängerin Mei Semones und ihre Band haben die Jury des Reeperbahn-Festivals in ihren Bann gezogen. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa) –

Die US-amerikanische Sängerin Mei Semones und ihre Band haben den Anchor-Award des Hamburger Reeperbahn-Festivals gewonnen. Die Band sei anders als alles gewesen, was die Jury zuvor gesehen habe, begründete die Jury am späten Nachmittag bei der Verleihung des Nachwuchspreises im St.-Pauli-Theater ihre Entscheidung «Einzigartig, unvergleichlich und auf die bestmögliche Weise zutiefst herausfordernd», sagte die Grammy-nominierte Songwriterin Tayla Parx dazu.

Die Band sei geheimnisvoll und unwiderstehlich gewesen. «Sie hinterließ bei uns ein Gefühl von „Was zum Teufel war das denn?“, und das gefiel uns sehr gut.» Die Jury zeigte sich überzeugt davon, dass der Auftritt nicht nur ein außergewöhnlicher Moment auf der Bühne war. «Sondern auch das Auftauchen einer künstlerischen Stimme mit der Kraft, neu zu definieren, was Mainstream bedeuten kann.»

Zur Jury des Anchor-Awards gehören in diesem Jahr neben Tayla Parx die Rock-Ikone Suzi Quatro, Hitgarant Max Giesinger, Avantgarde-Legende Laurie Anderson und Ausnahmeproduzent Bazzazian.

Neben der Siegertrophäe erhielten Mei Semones und ihre Band einen Gutschein für Licht- und Tonausrüstung im Wert von 20.000 Euro. Für einen Monat wird der Band dazu ein kleiner Tourbus bereitgestellt. Der Award ist in diesem Jahr zum zehnten Mal verliehen worden.

Jury urteilte aus dem Publikum heraus

Alle sechs Acts hatten am Mittwoch- und Donnerstagabend im Musikclub Mojo ihre Konzerte gegeben und die Jury konnte dabei auch ihre Live-Qualitäten bewerten. Rennen um den Nachwuchs-Award waren auch Singer-Songwriterin Cara Rose, Rapper Carpetman, das Duo RIP Magic, die Band Soft Loft sowie die Rapperin Sorvina gegangen.