Mehrwöchige Teilsperrung der U1 beginnt

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste im Nordosten der Hamburger Linie U1 müssen sich für sechs Wochen auf längere Fahrtzeiten einstellen. Der Abschnitt zwischen den Stationen Volksdorf und Berne wird vom heutigen Montag an bis zum 30. November gesperrt. Das teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Grund für die Sperrung sei die denkmalgerechte Sanierung der Haltestelle Volksdorf. Die Bahnsteigkanten der Station werden dabei mit Hochdruckwasserstrahlen erneuert, um die historische Stahlkonstruktion der Station nicht zu beschädigen.

Zwischen dem 20. und 29. Oktober ist zusätzlich auch der Abschnitt zwischen Berne und Hoisbüttel/Buchenkamp auf der U1 gesperrt. Für die ausfallenden Bahnen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste sollen mit einer verlängerten Fahrzeit von bis zu 20 Minuten rechnen, wie die Hochbahn mitteilte. Ab dem 1. Dezember sollen die Bahnen der U1 wieder ohne Einschränkungen fahren.