Mehrmonatiger Umzug der Stabkirche Stiege: Offizieller Start

Stabkirche Stiege vor dem Umzug. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Stiege (dpa) – Im Harz beginnt mit dem Abbau eines Zierelementes der Stabkirche Stiege heute (10.00 Uhr) der Umzug aus einem Wald in ein belebtes Dorf. Die deutschlandweit einmalige Kirche im norwegischen Drachenstil wird in den kommenden Monaten weitgehend parallel ab- und aufgebaut. So soll sie in Zukunft vor mutwilliger Zerstörung bewahrt werden.

Die kleine Kirche war zuvor von Experten über Monate wie bei einem Puzzle aufgeteilt, nummeriert und dokumentiert worden. Ziel ist es, zumindest die Hülle der 106 Jahre alten Holzkirche bis zum Tag des offenen Denkmals am 12. September wieder aufgebaut zu haben.

Künftig wird sie auf neuem Fundament in der Nähe des Bahnhofs Stiege stehen – gut acht Kilometer vom jetzigen Standort entfernt. Hinter dem ungewöhnlichen Projekt steht der 2014 gegründete Verein Stabkirche Stiege, der für die Umsetzung des Gebäudes rund eine Million Euro Förder- und Spendengelder zusammengetragen hat. Er will den seit 2009 ungenutzten Kirchenbau retten, denn immer wieder hatten Vandalen gewütet und unter anderem Graffiti an das Gebäude gesprüht. Die Kirche im Stil eines Blockbohlenhauses ist nur 23 Meter lang, 11 Meter breit und ohne Turm 9 Meter hoch.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-768130/2

Stabkirche Stiege