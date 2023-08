Mehrjährige Haftstrafen für Geldautomatensprenger

Osnabrück/Wietzendorf (dpa/lni) –

Im Fall einer Geldautomatensprengung in der Lüneburger Heide hat das Landgericht Osnabrück zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein 22-Jähriger wurde am Freitag unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, versuchten Diebstahls und der Zerstörung von Bauwerken zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, ein 33-Jähriger zu drei Jahren und vier Monaten. Der 33-Jährige hatte unter mehrfacher Bewährung gestanden.

Dem Urteilsspruch sei eine Verständigung zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vorausgegangen, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Das Urteil für die beiden Niederländer ist noch nicht rechtskräftig. (Az.: 3 KLs 5/23).

Der Geldautomat in Wietzendorf (Heidekreis) war am 6. Januar dieses Jahres gesprengt worden. Die Polizei hatten das Fluchtfahrzeug nach einer Verfolgungsfahrt im Emsland gestoppt und drei junge Männer festgenommen. Sie waren auf dem Weg in die Niederlande. Um eine weitere Verfolgung zu verhindern, hatte der damals unter Bewährung stehende 22-Jährige den Angaben zufolge versucht, die Polizeibeamten mit einem Laserpointer zu blenden.

Das Strafverfahren gegen einen 20 Jahre alten Angeklagten sei abgetrennt worden, nachdem er nicht zum Termin erschienen war. Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen ihn solle an einem anderen Tag fortgesetzt werden, sagte der Gerichtssprecher.