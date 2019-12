Mehrjährige Haft für räuberischer Erpressung

Ein Buch «Strafrecht» liegt im Saal eines Landgerichts. Foto: Malte Christians/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Das Landgericht Flensburg hat am Freitag drei Männer wegen schwerer räuberischer Erpressung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Richter sahen es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass die Angeklagten im April Männer per Internet über ein Dating-Portal in die Falle gelockt hatten. Sie hätten sich als junge Frauen ausgegeben und Sex gegen Geld angeboten.

Zwei Beteiligte hatten den Angaben zufolge am 4. April in Flensburg mit Gewalt versucht, einen Mann zur Herausgabe von Geld zu zwingen, als dieser eine ihm angegebene Wohnung aufsuchen wollte. Ein Mann verletzte das Opfer demnach schwer mit einer Machete, der andere streckte ihn mit einer Eisenstange nieder. Geld erbeuteten die Täter nicht, weil Passanten dazugekommen waren.

Am 9. April bedrohten erneut zwei Täter einen anderen Mann: Sie würden ihn abstechen, wenn er kein Geld herausrücke. Sie seien dann mit 1950 Euro, einem Handy und einem Laptop entkommen, sagte der Sprecher. Drei Tage später schließlich stellte die Polizei dem Trio eine Falle: Ein Beamter gab sich als Interessierter aus, alle drei wurden festgenommen.

Einen 27-Jährigen verurteilte das Gericht zu sechs Jahren Haft, angesichts der Attacke mit der Machete auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 20-Jähriger bekam sechs Jahre und sechs Monate Jugendhaft. Ihm wurden auch noch weitere Taten zur Last gelegt. Der dritte Täter, ein 25-Jähriger, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Erschwerend kam für die drei hinzu, dass die Richter von einem bandenmäßigen Handeln ausgingen.