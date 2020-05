Mehrheit von Hamburgs Fußball-Vereinen für Saisonabbruch

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die große Mehrheit der Clubs im Hamburger Fußball-Verband hat sich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Nach Angaben des HFV vom Dienstag sprachen sich 165 Vereine (84 Prozent) für ein vorzeitiges Ende der Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie aus, 31 Clubs (16 Prozent) votierten für eine weitere Unterbrechung der Saison inklusive einer Fortführung über den 30. Juni hinaus. Die elektronisch durchgeführte Umfrage lief bis zum Sonntag.

Auf ihrer Sitzung am Montag beschloss das Verbands-Präsidium, einen außerordentlichen Verbandstag am 22. Juni einzuberufen. Auf diesem soll der Abbruch des Meisterschaftsspielbetriebs der Herren, Frauen, Junioren und Mädchen 2019/20 dem Votum gemäß vorschlagen werden, hieß es in der Mitteilung.

Ferner will die HFV-Führung, dass es eine Wertung nach Quotienten-Regelung zum jetzigen Stand mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger geben soll. Allerdings können sich Mannschaften freiwillig für die nächstniedrigere Spielklasse melden. Die Pokal-Wettbewerbe der Herren, Frauen und A-Junioren sollen möglichst zu Ende gespielt werden.

Mitteilung HFV