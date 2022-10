Mehrfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Hohenwestedt (dpa/lno) –

Bei einem Dachstuhlbrand in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Samstagabend ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Warum das Feuer in dem fri sch sanierten Haus ausgebrochen war, war zunächst unklar.

Die rund 80 Einsatzkräfte hatten versucht, den Brand auch unter Einsatz einer Drehleiter zu löschen. Dabei sei es auch darum gegangen, die reetgedeckten Häuser in der recht eng bebauten Nachbarschaft zu schützen. Das sei auch gelungen, sagte der Sprecher weiter.

Das Mehrfamilienhaus ist indes unbewohnbar; während der Löscharbeiten war der Dachstuhl des Hauses eingestürzt. Zudem musste ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen am Brandort vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.