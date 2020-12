Mehrfamilienhaus in Lüneburger Altstadt fängt Feuer

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Lüneburg (dpa/lni) – In der Lüneburger Altstadt ist am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zwei Bewohner seien leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Erdgeschosswohnung entstanden. Der 60 Jahre alte Bewohner sei zu dem Zeitpunkt aber nicht zu Hause gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten ein Baby mit einer Drehleiter aus einer Wohnung im ersten Stock, weil das Treppenhaus stark verqualmt war. Die Mutter fuhr vorsorglich mit ihrem Säugling ins Krankenhaus, um ihn untersuchen zu lassen.

Anwohner eines Nachbarhauses hatten am Morgen die Feuerwehr über den Brand informiert. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.