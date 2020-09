Mehrfamilienhaus in Großenaspe nach Feuer unbewohnbar

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Großenaspe (dpa/lno) – Nach einem Brand in Großenaspe (Kreis Segeberg) ist ein Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar. Die Flammen waren am Mittwochabend ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Als Ursache kam ein technischer Defekt in Frage. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an. Die 19 Bewohner des Hauses mussten nach Angaben am frühen Donnerstagmorgen zunächst anderweitig untergebracht werden. Verletzt wurde aber niemand. Zum genauen Ausmaß des Schadens konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.