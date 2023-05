Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Achims brennt

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Löscharbeiten an einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Achims. Kai Moorschlatt/Nord-West-Media TV /dpa

Achim (dpa/lni) –

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Achims (Landkreis Verden) ist ein Feuer ausgebrochen – die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei an. Es könne bereits gesagt werden, dass das Haus nicht länger bewohnbar und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sei, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, sei nicht absehbar. Die Polizei geht einer Mitteilung zufolge derzeit von Brandstiftung aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde kein Bewohner verletzt. Eine Polizeibeamtin erlitt während ihres Einsatzes eine Rauchgasvergiftung. Wie viele Menschen das Gebäude verlassen mussten, lasse sich nicht sicher sagen, sagte der Sprecher. Er schätze, dass es sich um 10 bis 20 Menschen gehandelt habe. Manche Bewohner wurden zunächst im Rathaus, welches sich auch in der Innenstadt befindet, untergebracht.

Der Brand sei gegen 4.20 Uhr entdeckt worden. Wenige Minuten später sei die Feuerwehr eingetroffen, sagte der Sprecher. Es handle sich um einen Großeinsatz. Das Feuer habe sich von einer Apotheke, die sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet, auf die Wohnungen ausgebreitet.