Mehrfamilienhaus gerät in Brand – Vier Verletzte

Bei einem Brand in Rotenburg waren insgesamt 152 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Rotenburg (Wümme) (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rotenburg (Wümme) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, atmeten sie Rauchgas ein und wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Bei einer weiteren gemeldeten Person sei der Aufenthalt bislang noch unklar.

Das Feuer brach laut Polizei gegen 2.50 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Feuerwehr zufolge ein Großteil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Aus dem Dachstuhl schlugen offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung war sichtbar, hieß es.

Wie sich die Löscharbeiten gestalten

Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an und gestalten sich laut der Feuerwehr wegen der Gebäudestruktur und der winterlichen Witterungsverhältnisse als schwierig. Das Haus sei demnach einsturzgefährdet. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, sei bislang noch unklar.