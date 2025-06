Mehrere Zusammenbrüche bei Halbmarathon in Hamburg

Bei einem Halbmarathon leisteten Feuerwehrleute in Hamburg viele Hilfseinsätze. (Symbolbild) Julian Weber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Rettungskräfte haben bei einem Halbmarathon in Hamburg nach Feuerwehrangaben eine Vielzahl von Hilfeleistungen erbracht. Dabei habe es auch zwei Reanimationen gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr. Beide Personen seien in Begleitung von Notärzten in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.

Der Sprecher nannte als Grund für die Vorfälle schwüles Wetter. Bei der überwiegenden Zahl der Einsätze habe es sich jedoch um verstauchte Knöchel, Blasen an den Füßen oder Fälle von Wassermangel gehandelt. Das Einsatzaufkommen habe in etwa den Erwartungen an eine solche Veranstaltung entsprochen.