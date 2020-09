Mehrere Wohnungen wegen Brand in Mehrfamilienhaus geräumt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Leer (dpa/lni) – Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Leer mussten vierzehn Anwohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. In der Nacht zu Montag geriet ein geparktes Auto vor dem Gebäude aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff den Angaben zufolge auf einen zweiten Wagen über und drohte auf das Gebäude überzugehen. Dabei sei eine Küchenscheibe im Erdgeschoss zersprungen. Außerdem wurde bei einem der Autos der Tank beschädigt, sodass brennender Treibstoff die Flammen immer wieder auflodern ließ, hieß es. Eine weitere Ausbreitung habe die Feuerwehr jedoch verhindern können.

Etwa 45 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang vor Ort. Sie räumten fünf der Wohnungen in dem Haus, weckten die teilweise schlafenden Bewohner und brachten sie in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

