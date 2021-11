Mehrere Weihnachtsmärkte in Hamburg starten

Besucher des Weihnachtsmarktes. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Weihnachtsduft, Lichtermeer – und Corona-Regeln: In Hamburg starten heute mehrere Weihnachtsmärkte in die Saison. Darunter sind nach Angaben der Wirtschaftsbehörde die Weihnachtsmärkte «Weißer Zauber» am Jungfernstieg und der Markt rund um den Gerhart-Hauptmann-Platz. Am Jungfernstieg locken dann bunte Märchenschiffe am Alsteranleger, ein fast 100 Jahre altes Riesenrad und Tausende kleine Glühlampen. In den alten Fachwerkbuden rund um den Gerhart-Hauptmann-Platz zeigen Kunsthandwerker ihr Können.

Zudem beginnen die Weihnachtsmärkte in der Spitalerstraße und auf der Fleetinsel. Am Montag folgen dann unter anderem die Weihnachtsmärkte vor dem Rathaus, an der St.-Petri-Kirche sowie der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt «Winter Pride» in St. Georg.

Unter Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln sind die Märkte in diesem Jahr theoretisch frei zugänglich. Viele Betreiber lassen ihre Weihnachtsmärkte aber generell unter 2G-Bedingungen stattfinden und kontrollieren die Regeln am Eingang. Das heißt, dass die Märkte nur von Geimpften oder Corona-Genesenen besucht werden können.

