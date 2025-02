Mehrere Wahlplakate in Sarstedt beschädigt

In Sarstedt beschädigen Unbekannte mehrere Wahlplakate der AfD. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Sarstedt (dpa/lni) –

Unbekannte haben Wahlplakate in einem Wohngebiet in Sarstedt im Landkreis Hildesheim beschädigt. Dabei handele es sich um sechs Plakate der AfD, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die zwischen Donnerstag und Samstag etwas Verdächtiges gesehen haben.

In Niedersachsen gab es laut dem Landeskriminalamt (LKA) seit Anfang des Jahres bereits 533 Straftaten mit dem Angriffsziel Wahlplakate. 213 Mal waren dabei Plakate der AfD betroffen, 130 Mal Plakate der Grünen und 105 Mal die der SPD. Die Polizei leitet bei Beschädigungen an Wahlplakaten nur Ermittlungen ein, wenn die Taten angezeigt werden. Meist geschieht dies durch die betroffenen Parteien selbst.