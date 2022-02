Mehrere Verstöße in «Waffenverbotszone» im Hauptbahnhof

«Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei Kontrollen im Hamburger Hauptbahnhof anlässlich einer für das Wochenende eingerichteten «Waffenverbotszone» sind insgesamt 13 Verstöße festgestellt worden. Darunter sind nach Angaben der Bundespolizei sechs Verstöße gegen das Waffengesetz. Zusätzlich seien elf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen worden. Die Kontrollen aus der ersten Nacht der Aktion hätten auch vier Haftbefehle zur Folge gehabt.

Die Bundespolizei hatte zuvor über die Verbotszone informiert. Diese habe das Ziel, «die Sicherheit für Bahnhofsbesucher und Reisende zu erhöhen». Der Hamburger Hauptbahnhof sei mit etwa 550.000 Reisenden pro Tag schließlich der meistfrequentierte Fernbahnhof in Deutschland. Der Zeitraum der Verbotszone laufe von Freitagabend bis Samstagmorgen und Samstagabend bis Sonntagmorgen, da Gewaltdelikte wie Körperverletzungen durch Waffen oftmals speziell abends und nachts an Wochenenden begangen würden. In diesen Zeiträumen sei an diesem Wochenende das Mitführen von unter anderem gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen und Messern verboten.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-93053/2

Mitteilung der Bundespolizei