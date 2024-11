Mehrere Verletzte nach Unfall in Hamburg

Acht Menschen sind bei einem Unfall in Hamburg verletzt worden. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall in Hamburg sind am Abend acht Menschen verletzt worden. Ein Auto war aus unbekannter Ursache im Stadtteil Lohbrügge in den Gegenverkehr geraten und dort mit drei Fahrzeugen kollidiert, wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen bei dem Unfall schwer verletzt, wie der Sprecher weiter sagte. Insgesamt sieben Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 18.08 Uhr auf der Bergedorfer Straße.