Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei bei Fußballspiel

Krogaspe (dpa/lno) –

Bei einem Fußballspiel in Krogaspe im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es am Sonntagnachmittag zu einer Massenschlägerei mit rund 100 Personen gekommen. Mehrere Personen wurden bei dem Spiel in der Kreisklasse C zwischen dem FC Krogaspe und dem FC Torpedo 76 Neumünster II laut Polizei leicht verletzt, eine Person musste mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach einer gelb-roten Karte nach einem Foulspiel gingen demnach sowohl die Spieler als auch die Zuschauer beider Vereine aufeinander los. Insgesamt neun Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere seien eingesetzt worden, um die Schlägerei zu beenden. Beamte wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.