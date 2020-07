Mehrere Verletzte nach Küchenbrand in Gaststätte

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Bad Harzburg (dpa/lni) – Bei einem Brand in einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Harzburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Goslar am Freitag mitteilte, entstand der Brand in dem Mehrfamilienhaus mit Restaurantbereich im Erdgeschoss durch das Ausbrennen von Fett in der Küche der Gaststätte. Der 49 Jahre alte Eigentümer und sein 23 Jahre alter Sohn hätten das Feuer «mit eigenen Mittel – grob – abgelöscht».

Die freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg übernahm die Nachlöscharbeiten. Durch die Rauchgasentwicklung seien acht Personen verletzt worden, davon hätten fünf Personen aufgrund geringer Rauchgasintoxikation vor Ort entlassen werden können. Drei Personen, darunter der Besitzer des Restaurants und dessen Sohn seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Sachschaden wird auf zwischen 25 000 bis 30 000 Euro geschätzt.