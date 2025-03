Mehrere Verletzte nach Kellerbrand in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Menschen sind bei einem Kellerbrand in Hamburg verletzt worden, darunter auch Kinder. Das Feuer brach in der Nacht im Keller des vierstöckigen Mehrfamilienhauses aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen starker Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner über eine Drehleiter ins Freie gebracht werden.

Sechs Menschen wurden aus dem Haus gerettet, drei davon waren leicht verletzt und wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am frühen Morgen berichtete. Laut Polizei war unter den Verletzten ein vierjähriges Mädchen mit einer leichten Rauchgasvergiftung. In der Nacht hatte die Einsatzleitung von vier leicht verletzten Kindern sowie insgesamt fünf Hausbewohnern, die in ein Krankenhaus gebracht worden waren, gesprochen. Die Brandursache ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.