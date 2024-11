Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg-Bergedorf

Aus noch ungeklärten Gründen war am Dienstagabend ein 39-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bergedorf (dpa/lno) –

Ein 39-jähriger Autofahrer ist in Hamburg-Bergedorf aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr abgekommen und mit anderen Autos kollidiert. Der Mann war am Abend mit seinem Auto auf der Bergedorfer Straße Richtung Hamburger Innenstadt unterwegs und geriet dabei in den Gegenverkehr. Auf der Gegenfahrbahn stieß sein Wagen mit drei anderen Fahrzeugen zusammen. Der 39-Jährige sowie vier weitere Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Bergedorfer Straße etwa vier Stunden lang voll gesperrt. Rund um die Sperrung kam es zu Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen.