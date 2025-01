Mehrere Verletzte bei Schlägerei in Bremen – Schüsse fallen

Bremen (dpa/ lni) –

In der Bremer Neustadt sind in der Nacht mehrere Menschen bei einer Schlägerei verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fielen in der körperlichen Auseinandersetzung auch Schüsse. Es kam zu einem größeren Einsatz der Polizei, um die Schlägerei zu beenden. Die verletzten Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Hintergründe des Konflikts sowie die Zahl der beteiligten Personen sind Teil der laufenden Ermittlungen der Polizei. Zunächst hatte «buten un binnen» über die Auseinandersetzung berichtet.