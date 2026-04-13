Mehrere Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Eine Rückkehr der Bewohner in ihre Wohnungen war nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen nicht möglich. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus sind sechs Menschen verletzt worden – darunter auch Kinder. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes brachten den Brand am Abend in Bremerhaven-Lehe unter Kontrolle, wie die Feuerwehr mitteilte.

Da der Rauch bereits durch das gesamte Treppenhaus bis in das Dachgeschoss gezogen sei, habe die Feuerwehr das viergeschossige Gebäude evakuiert, hieß es. Sechs Menschen erlitten bei dem Versuch, sich eigenständig zu retten, Rauchgasvergiftungen – sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Aufgrund der massiven Rußausbreitung und der notwendigen Abschaltung der Energieversorgung sei das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Für die Betroffenen wurden Notunterkünfte organisiert. Die Polizei ermittelt zur bislang ungeklärten Brandursache. Zur Schadenshöhe wurde zunächst nichts bekannt.