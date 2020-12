Mehrere Verletzte bei heftigem Streit: Polizei findet Waffen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Spezialkräfte der Polizei haben nach einem massiven Streit mehrerer Männer in Bremen eine Reihe von Waffen gefunden. Die Beteiligten wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten wurden wegen der Auseinandersetzung am späten Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, dort trafen sie auf die Männer im Alter von 22, 27 und 30 Jahren. Der 30-Jährige gab an, in seiner Wohnung von den beiden anderen und einem weiteren Mann angegriffen worden zu sein, dabei wurde angeblich auch ein Messer verwendet. Schließlich wurde ein weiterer 22-Jähriger gestellt, außerdem fanden die Einsatzkräfte zwei Messer.

Die drei jüngeren Männer wurden vorläufig festgenommen, Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung wurden gefertigt. Außerdem fanden die Polizisten in einem Rucksack bei einem der 22-Jährigen Männer drei Schusswaffen und Munition. Mindestens eine der Waffen war eine Schreckschusswaffe. Den jungen Mann erwartet zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an.

