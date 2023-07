Vier Verletzte bei Chemieunfall an Universität

Göttingen (dpa/lni) –

Bei einem Chemieunfall an der Universität Göttingen sind am Dienstag vier Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen – unter ihnen auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr – seien in Krankenhäusern behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Sechs weitere Menschen seien vorsichtshalber ebenfalls dort untersucht worden. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde eine Flasche mit der giftigen Chemikalie Thionylchlorid versehentlich im Treppenhaus verschüttet. Mitarbeiter der Universität hätten gleich reagiert und den Stoff neutralisiert. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und durchlüftete das Treppenhaus.

Die Chemikalie kann schwere Verätzungen der Haut sowie Augenschäden hervorrufen und ist auch beim Einatmen giftig. Sie ist unter anderem in bestimmten Batterien enthalten.