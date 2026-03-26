Mehrere Verletzte bei Busunfall in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Bei einem schweren Busunfall sind im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord mehrere Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß der Bus am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Baum zusammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Unter den Verletzten sei auch der Busfahrer. Dieser müsse von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden.

Neben Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr sei auch ein Rettungshubschrauber bei der Unfallstelle in der Drosselstraße im Einsatz.

Die Straße ist nach Angaben des Sprechers zwischen der Steilshooper- und der Bramfelder Straße in beide Richtungen gesperrt.