«Zoltan» lässt Bäume umkippen – Hunderte Feuerwehreinsätze

Kiel (dpa/lno) –

Umgekippte Bäume, herabgestürzte Äste und herumfliegende Gegenstände: Rund 670 Mal sind die Feuerwehren in Schleswig-Holstein bis Freitagmorgen zu sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. Meist hätten die Leitstellen kleinere Einsätze gemeldet, sagte eine Sprecherin des Landesfeuerwehrverbandes in Kiel. Der Landesfeuerwehrverband riet dazu, weiter vorsichtig zu sein und lokale Warnungen zu beachten. Vor allem in der Nähe von Bäumen und in Wäldern sei Vorsicht geboten. Dort könnten weiterhin noch Äste herunterfallen. Laut Polizei gab es die meisten Notrufe wegen umgestürzter Bäume, Äste, Verkehrsschilder oder Ampeln.

Bis Freitagmorgen wurden drei Menschen bei sturmbedingten Unfällen in Schleswig-Holstein verletzt. Im Kreis Schleswig-Flensburg prallte laut Polizei in Fahrdorf ein Mensch mit seinem Auto gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum und wurde schwer verletzt. Auf der Bundesstraße 200 in Janneby kippte ein Lkw auf die Seite und schleuderte in einen Graben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Wegen des Sturms konnte das Fahrzeug zunächst nicht geborgen werden. In Husum stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Das Hochwasser an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste hat am Freitagmorgen seinen Scheitelpunkt erreicht. Am Eider-Sperrwerk bei Tönning sei gegen 9.00 Uhr ein Pegelstand von 2,51 Metern über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Damit ist knapp die Marke einer schweren Sturmflut erreicht worden, die bei 2,50 Metern über MHW liegt. Seitdem sinke der Wasserstand wieder. Etwas weiter nördlich in Husum lag der Scheitelwert laut BSH um 9.28 Uhr bei 2,26 Metern über MHW.

Viele Einsätze löste Sturmtief «Zoltan» nach Feuerwehrverbandsangaben im Norden des Landes aus. Im Kreis Schleswig-Flensburg wurden 84 Einsätze gezählt, im Kreis Nordfriesland 66 Einsätze und in der Stadt Flensburg 11.

Auch im Südosten Schleswig-Holsteins rückten die Einsatzkräfte vielfach aus. Im Kreis Ostholstein seien 83 wetterbedingte Einsätze gezählt worden, sagte die Sprecherin. Dort musste unter anderem die Fehmarnsundbrücke vollständig gesperrt werden.

In der Landeshauptstadt Kiel meldete die Leitstelle 33 Einsätze. In Neumünster sei es mit sechs Einsätzen vergleichsweise ruhig geblieben; ebenso in Lübeck, wo 15 Einsätze gezählt wurden.