Mehrere Oldtimer bei Brand in Tiefgarage zerstört

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Brand in einer Tiefgarage unterhalb eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Groß Flottbek sind am Dienstagabend mehrere Fahrzeuge zerstört worden. Darunter seien auch fünf wertvolle Oldtimer aus den 50er- und 60er-Jahren, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Durch die Hitze waren große Teile der Tiefgaragen-Decke abgefallen und auf die Wagen gestürzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

