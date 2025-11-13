Mehrere Müllcontainer in Hamburg in Flammen

Hamburg (dpa/lno) –

Brennende Mülleimer haben am späten Mittwochabend und in der Nacht die Hamburger Feuerwehr beschäftigt. Kurz nach Mitternacht sei in einem Wohnviertel in Hamburg-Altona ein Feuer in einem Müllraum ausgebrochen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Rund 19 Löschkräfte waren demnach anderthalb Stunden im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» von den Bränden berichtet. Dort hieß es, dass die Bewohner das Haus zeitweise verlassen mussten. Das bestätigte der Feuerwehr-Sprecher nicht. Die Polizei ermittelt jetzt.

Zu einem weiteren Müllbrand waren Löschkräfte am späten Mittwochabend in Hamburg-Billstedt ausgerückt. Hier hatten laut Feuerwehr mehrere Mülleimer mit Papier gebrannt. Sechs Einsatzkräfte löschten die Flammen demnach schnell.