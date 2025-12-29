Mehrere Menschen nach Wohnhausbrand in Kiel im Krankenhaus

Die Feuerwehr hat eine Drehleiter eingesetzt, um Menschen aus einem brennenden Kieler Haus zu retten. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Nach einem Brand an einem Wohnhaus in Kiel sind nach vorläufigem Stand elf Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Zehn von ihnen wurden vermutlich leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Manche hätten Rauchgase eingeatmet. Die weitere verletzte Person sei nicht in Lebensgefahr.

Das Feuer brach den Angaben nach am Nachmittag im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Stadtteil Gaarden aus. Ein Müllunterstand habe aus noch ungeklärter Ursache in Flammen gestanden. Anschließend weitete sich das Feuer auf einen Hauseingang aus. Eine Tür zum Treppenraum des Hauses sei durchgebrannt. «Dichter Rauch zog bis in die oberen Stockwerke des dortigen Mehrfamilienhauses», teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Bewohner mussten von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet werden. Die Feuerwehr brachte das Feuer nach eigenen Angaben rund fünfzehn Minuten nach Einsatzbeginn unter Kontrolle. Der Sprecher sagte, mehrere Wohnungen seien wegen der Schäden unbewohnbar.