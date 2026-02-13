Mehrere Menschen bei Unfall mit Linienbus verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Pinneberg mehrere Menschen leicht verletzt worden. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Pinneberg (dpa/lno) –

Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto sind in Pinneberg mehrere Menschen verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich dabei kurz nach 11.00 Uhr sieben Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Anzahl der Verletzten sei aber noch nicht abschließend geklärt. Zuvor hatte das «Pinneberger Tageblatt» berichtet.

Die Friedrich-Ebert-Straße, auf der es zu dem Unfall kam, ist am Mittag weiterhin gesperrt gewesen. Die Bergungsarbeiten näherten sich nach Polizeiangaben jedoch dem Ende. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Auskünfte geben.