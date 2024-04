Mehrere Menschen bei Unfall mit Bus in Hamburg verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Mittwoch in Hamburg mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr sei ein Auto im Stadtteil Neugraben-Fischbek mit einem Bus kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Dabei wurde die Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Polizei befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Wie der Polizeisprecher weiter sagte, wurde auch mehrere Menschen im Bus bei dem Unfall verletzt. Einige seien ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Unfallhergang, zur Schwere der Verletzungen und dem Alter der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.