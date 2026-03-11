Mehrere Menschen bei Hausbrand verletzt

Hattorf am Harz (dpa/lni) –

Im Landkreis Göttingen sind mehrere Menschen bei dem Brand eines Wohnhauses verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Gemeinde Hattorf am Harz in der Nacht aus, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes. Die Bewohner des Hauses brachten sich demnach selbst in Sicherheit. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. In dem Haus seien vier Menschen gemeldet, hieß es. Ob sie alle in der Nacht in dem Haus gewesen seien, sei bisher noch unklar.