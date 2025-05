Niemand wird verletzt, doch der Schaden geht in die Hunderttausende. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Westoverledingen (dpa/lni) –

In Westoverledingen (Landkreis Leer) haben mehrere Laster auf dem Gelände einer Spedition gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache standen drei Zugmaschinen und vier Aufleger in den frühen Morgenstunden in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 800.000 Euro geschätzt. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Ortsteil Großwolde.