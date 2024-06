Mehrere Kilometer Stau vor dem Elbtunnel in Richtung Süden

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Hamburger Elbtunnel auf der Autobahn 7 in Richtung Süden haben sich am Freitagvormittag mehrere Kilometer Stau gebildet. «In der Spitze stauen sich die Fahrzeuge auf bis zu zehn Kilometer Länge», sagte ein Sprecher der Hamburger Verkehrsleitstelle. Zweimal hätten Lastwagen die elektronische Höhenkontrolle ausgelöst. Daraufhin sei die Autobahn in Richtung Süden von der Polizei erst für eine Stunde und dann noch einmal für weitere 20 Minuten komplett gesperrt worden. In Richtung Norden konnte der Verkehr dagegen bisher reibungslos laufen.

Wegen einer Baustelle ist die A7 bei Hamburg-Othmarschen in Richtung Süden bis Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr nur zweistreifig befahrbar. Kurz vor der Abfahrt Othmarschen nur wenige hundert Meter vor dem Elbtunnel habe sich der Deckel eines Kabelschachts gelöst, teilte die Autobahngesellschaft mit. Ursache sei vermutlich die starke Belastung durch den Lastwagenverkehr. Die Reparatur könne nicht aufgeschoben werden, weil am Sonntag das EM-Spiel Polen-Niederlande im Volksparkstadion stattfinde. Dazu werden 49.000 Fußballfans erwartet.