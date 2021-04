Mehrere Impfzentren in erzwungener Osterruhe

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hildesheim (dpa/lni) – Mehrere Impfzentren in Niedersachsen haben wegen fehlender Corona-Impfstoffe über die Ostertage pausieren müssen. So stand am Ostersonntag auch das Impfzentrum in Hildesheim still. Vor dem Fest hatte eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben, dass unter anderem in Wolfsburg, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen, Herzberg und Brake von Karfreitag bis Ostermontag nicht geimpft wird.

Der Corona-Krisenstab des Landes hatte zuletzt erklärt, gut ein Dutzend Impfzentren lasse den Betrieb über Ostern ruhen. Grund sei, dass es nicht genügend Impfstoff gebe. Nach Ostern soll Niedersachsen laut Zusage des Bundes wöchentlich etwa 215 000 Impfdosen bekommen.

© dpa-infocom, dpa:210404-99-83504/2

Landkreis Hildesheim zu Impfungen