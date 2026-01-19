Mehrere illegale Drogenlabore in Deutschland aufgedeckt

Köln (dpa) –

In Deutschland sind nach Angaben des Zolls mehrere illegale Drogenlabore aufgedeckt worden. Die Funde in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen stünden im Zusammenhang mit dem bislang größten europäischen Ermittlungsverfahren gegen illegale Chemikalientransporte und die Herstellung synthetischer Drogen, teilte das Zollkriminalamt Köln mit. Im Laufe des vergangenen Jahres seien sie entdeckt worden.

Was im Einzelnen sichergestellt wurde, blieb zunächst unklar. Das Zollkriminalamt lud zu einer Pressekonferenz für den kommenden Mittwoch (21. Januar), um den deutschen Teil der europaweiten Ermittlungen vorzustellen.

Erst am vergangenen Freitag seien mit einem europaweiten «Action Day» intensive verdeckte Ermittlungen zu Ende gegangen. Daran beteiligt war den Angaben zufolge auch die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Osnabrück, bestehend aus Kräften des Zollfahndungsamtes Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück.