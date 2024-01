Rund 700 Ärztinnen und Ärzte nehmen an Warnstreik teil

Kiel (dpa/lno) –

Rund 700 Ärztinnen und Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein haben für bessere Löhne gestreikt. An den Universitätsstandorten in Kiel und Lübeck waren die Mediziner und Medizinerinnen zum Warnstreik aufgerufen worden, sagte eine Sprecherin der Ärztegewerkschaft. Sie fuhren zu einer zentralen Kundgebung nach Hannover, an der sich etwa 5000 Ärzte aus fast allen Bundesländer versammelt hatten.

«Die hohe Beteiligung am heutigen Warnstreik macht deutlich, dass unsere Mitglieder voll und ganz hinter unseren Forderungen stehen,» sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes in Schleswig-Holstein, Michael Wessendorf. Wenn das Ziel der Tarifgesellschaft deutscher Länder (TdL) sei, dass die Universitätskliniken als attraktive und zeitgemäße Arbeitgeber wahrgenommen werden sollen, dann müsse mehr investiert werden.

«Die Beschäftigten brauchen bessere Arbeitsbedingungen, damit sie auch morgen noch mit ihrer ganzen Kraft in der Patientenversorgung arbeiten können», betonte Wessendorf weiter. Zudem müsse sich die Wertschätzung gegenüber Ärztinnen und Ärzte auch in den Rahmenbedingungen widerspiegeln.

Hintergrund sind die Verhandlungen mit der TdL. Zuletzt wurde in dritter Runde am 16. und 17. Januar in Berlin verhandelt. Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation, unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt.

Aufgrund des Warnstreiks laufe der Betrieb an den Universitätskliniken in Schleswig-Holstein eingeschränkt, erklärte ein Sprecher des UKSH. Es gebe eine Mindestbesetzung und einen Notdienst.