Mehrere Hinweise zu Überfall auf Senior nach ZDF-Sendung

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst» sind zu einem Raubüberfall in Hamburg-Duvenstedt im Sommer 2023 mehrere Hinweise eingegangen. «Die werden jetzt ausgewertet, die Ermittlungen dauern an», sagte ein Polizeisprecher zur Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ob eine heiße Spur darunter ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Im Juli 2023 war im Stadtteil Duvenstedt ein 86-Jähriger in seinem eigenen Haus überfallen worden. Wie die Polizei seinerzeit mitteilte, hatte ein Täter an der Tür geklingelt, den alten Mann in ein Gespräch verwickelt, ihn bedrängt und sich Zugang verschafft. Dann war ein Komplize aufgetaucht. Die beiden Räuber fesselten den Senior und verlangten den Zugangscode für seinen Tresor.

Nach Angaben eines Sprechers von «Aktenzeichen XY… Ungelöst» sperrten die Täter den Überfallenen in eine Dusche und bereiteten ihm Todesangst. Mit einer größeren Summe Bargeld und Wertgegenständen flüchteten sie im Auto des 86-Jährigen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Dem leicht verletzten Senior gelang es, den Notruf zu wählen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn ambulant. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zu den beiden etwa 25 bis 30 Jahre alten Männern und zum Verbleib des gestohlenen Autos. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» wurde der blaue Audi A6 zwei Tage nach der Tat brennend in einem Wald gefunden.