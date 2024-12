Mehrere Häuser nach Gasleck in Harburg evakuiert

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Gaslecks in einem Wohnhaus in Hamburg-Harburg hat die Feuerwehr am frühen Abend 36 Menschen in Sicherheit gebracht. Bewohner hätten den Gasgeruch bemerkt und den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher. Das viergeschossige Wohnhaus in der Bremer Straße und angrenzende Gebäude seien daraufhin evakuiert worden.

Die Feuerwehr habe die Gasversorgung unterbrochen und das Haus sowie die Keller der angrenzenden Gebäude entlüftet. Mitarbeiter von Gasnetz Hamburg sollten das Leck im Keller finden und abdichten.

Die Bewohner der angrenzenden Häuser hätten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren können. Für die Mieter des von dem Leck betroffenen Hauses sollten anderweitig Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden, sollte die Heizungsanlage in der Nacht nicht wieder in Betrieb genommen werden können, sagte der Feuerwehrsprecher.