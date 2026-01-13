Mehrere Glätteunfälle im Süden Schleswig-Holsteins

Kiel (dpa/lno) –

Im Süden Schleswig-Holsteins ist es in der Nacht zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten die Wetterbedingungen seit Montagabend zu zwanzig Verkehrsunfällen geführt, wobei sich drei Personen leicht verletzt haben sollen. In den anderen Teilen Schleswig-Holsteins sei es in der Nacht hingegen ruhig geblieben.

Zu mehreren Unfällen ist es laut einer Sprecherin der Polizei auf der A1 gekommen. Dort habe es vermehrt Auffahrunfälle gegeben, bei denen auch ein Reisebus und ein Lkw beteiligt gewesen sein sollen. Kurzzeitig sei die Autobahn deswegen auch in beide Richtungen gesperrt gewesen. Verletzt habe sich dabei aber nur eine Person leicht.