Mehrere Glätteunfälle bei Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Glatte Straßen und Fußwege haben am Morgen in und um Neumünster zu einer Vielzahl von Unfällen geführt. Insgesamt seien 14 Passanten sowie Radfahrerinnen und Radfahrer gestürzt, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Angaben über die Art der Verletzungen konnte er nicht machen. Laut der «SHZ» sei die Zahl der Patienten im Friedrich-Ebert-Krankenhaus viermal so hoch wie gewöhnlich gewesen.

Zudem kam nach Angaben eines Polizeisprechers bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Mann mit seinem Wagen von der glatten Straße ab und landete in einem Graben. Dabei sei er leicht verletzt worden.