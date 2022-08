Mehrere Geschäfte an der Hamburger Osterstraße beschädigt

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Geschäfte beschädigt worden – mutmaßlich aus politischen Gründen. Nach Angaben der Polizei wurden an einer Filiale der Deutschen Bank sieben Scheiben mit einem Hammer eingeschlagen und mehrere Mülltonnen entzündet. An einer Vattenfall-Filiale wurden ebenfalls zwei Fenster beschädigt. Ein Handyshop wurde zudem mit Farbe beschmiert. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von politisch motivierter Sachbeschädigung aus und sieht einen Zusammenhang zu den Klimaprotesten, die in dieser Woche in Hamburg stattfinden. Sechs derzeit noch unbekannte Personen gelten als tatverdächtig. Wie hoch der Sachschaden genau ist, war zunächst unklar.