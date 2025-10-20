Mehrere Gartenlauben geraten in Brand – 100.000 Euro Schaden

Nordhorn (dpa/lni) –

Bei einem Kleingärtnerverein in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zum Montag mehrere Gartenlauben in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf knapp 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Niemand wurde verletzt. Insgesamt war laut einem Polizeisprecher eine Fläche von 45 mal 60 Metern von dem Feuer betroffen gewesen. Ein Zeuge bemerkte gegen 1.00 Uhr Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorging. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen demnach mehrere Parzellen in Brand.

Knapp 100 Feuerwehrleute brachten das Feuer nach Löscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Teilweise brannten Gartenlauben vollständig aus. Die Feuerwehr ist dem Polizeisprecher zufolge für eine Brandnachschau noch vor Ort, um ein erneutes Entzünden zu verhindern. Warum es gebrannt hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.